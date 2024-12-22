تفاصيل شخصية أحمد رزق في «سيد الناس» رمضان 2025

الفجر الفني
أحمد رزق
أحمد رزق

ينافس الفنان احمد رزق في السباق الرمضاني القادم ٢٠٢٥ بمسلسل جديد تحت عنوان مسلسل «سيد الناس» بطولة النجم عمرو سعد. 

تفاصيل شخصية أحمد رزق في «سيد الناس» 

ويجسد أحمد رزق، خلال مسلسل سيد الناس شخصية عفيفي، وهو شقيق الجارحي الذى يقدم دوره الفنان عمرو سعد، ولكنهم مختلفان في التفكير. 

قصة مسلسل سيد الناس

تدور قصة مسلسل سيد الناس حول شيقيان في إطار تشويقي بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات، ويدعي الجارحي اما اخيه عفيفي يريد أن يستولى على حقوق الناس، مما يجعلهم يدخلان في مشاكل كثيرة خلال أحدث العمل.

ابطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل. 

موعد تصوير مسلسل سيد الناس

ومن المقرر ان يبدا التصوير خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لتصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح.

احدث اعمال احمد رزق 

ومن ناحية اخري، ينتظر أحمد رزق عرض مسلسله الجديد حرب الجبالي، والذي انتهى من تصويره منذ ما يقرب من عامين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، ويشاركه البطولة أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، نسرين أمين، الراحل أشرف عبدالغفور، لقاء سويدان، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمال أحمد رزق هو مسلسل بيت الرفاعي الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2024، بمشاركته مع أمير كرارة، وجسد خلاله شخصية فاروق وهو ابن عم ياسين الذي لعب دوره كرارة، ويعمل في تجارة الآثار، وناقش المسلسل العديد من القضايا الهامة منها خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والعمل مكون من 30 حلقة.

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