عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا.

