بعد تصريحاتها عن الزعيم.. سلوى محمد علي مطلوبة على جوجل

تصدر اسم الفنانة سلوي محمد علي تريند محركات البحث وخاصة جوجل، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن أفلام الزعيم عادل إمام.

تصريحات سلوى محمد علي:

وقالت سلوى في آخر لقاء لها:" الهدف الأساسي من العمل الفني هو الترفيه، وليس بالشرط أن يقدم رسالة، وهناك عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة تقدم ترفي وليس رسالة، مثل أعمال الزعيم عادل إمام كوميديا ولم تقدم رسالة بشكل واضح لذلك لا يجب أن نربط أن العمل الفني يجب أن يقدم رسالة.

سلوى محمد علي

آخر أعمال سلوى محمد علي:

ويذكر أن آخر أعمال سلوى محمد علي هو وفيلم الفستان الأبيض، من بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج محمد حفظي، والفيلم من نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية اللايت، وتدورأحداثه حول صديقتين من حى شعبي، توشك إحداهما على الزواج، لكن يضيع فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتذهب إلى المدينة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، وتتوالى الأحداث حول إعادة اكتشافهن للمدينة وعلاقتهما بها.

وكان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل "أشغال شقه" وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين،مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالددياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

وتدور أحداث مسلسل أشغال شقة حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسدشخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.