رئيس جامعة أسيوط ونائب المحافظ يشهدان افتتاح ملاعب كلية علوم الرياضة ومركز اللياقة البدنية

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط مساء اليوم الاحد ملاعب كلية علوم الرياضة بالجامعة ومركز اللياقة البدنية بالجامعة 

 

 

 

 

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن افتتاح ملاعب كلية علوم الرياضة؛ يأتي ضمن خطة التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها الجامعة، واتساقًا مع الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتطوير وتحديث بنيتها التحتية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والخدمية بها، مشيرًا إلى اهتمام جامعة أسيوط بتطوير منشآتها الرياضية؛ ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، بهدف؛ توفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب، تمكنهم من ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وتضم الافتتاحات مجموعة من الملاعب التي تليي احتياجات الكلية؛ والتي تتضمن: افتتاح  5 ملاعب رئيسية كبيرة، وذلك بعد عملية إحلال وتجديد، وتضم؛ عدد 2 ملعب كرة طائرة، وعدد 2 ملعب كرة سلة، وملعب كرة اليد (ملعب الدكتورابراهيم حسين، إلى جانب افتتاح ملعب جديد -تم إنشاؤه مؤخرًا- والمخصص لكرة السلة، والكرة الطائرة، والتنس الأرضي، كما سيتم افتتاح قاعة المناقشات بالكلية، ومركز اللياقة البدنية، كما تتضمن الاحتفالية؛ عددًا من الفقرات التي تشمل؛ عروض رياضية، وبانوراما رياضية، وفنية.

وجاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعميد الكلية والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولى للرياضة للجميع، وأشرف محمود  رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية وجمال علام  رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، واحمد السويفي  وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية علوم الرياضة.

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