صحة الدقهلية: ظبط 18 طنًا من مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركزى نبروه ودكرنس  للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنيين

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية للتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحيةاللازمة.

أسفرت الحملة فى نبروه عن ضبط 30مايزيد عن 18 طنًا من مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى  من بينها عدد 107 صفيحة جين أبيض   علاوة على 17 طن ملح منها 10 أطنان جرى تخزينها بمكان غير مستوفى للشروط ومعرض للقوارض والحشرات.

واضاف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة تفقدت أيضًا عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مركز دكرنس حيث تم ضبط 1500كجم شراب جلوكوز و45 صفيحه جبنه بيضاء بإجمالي وزن 450 كجم  للشك فى الصلاحيه للاستهلاك الآدمى لسوء التخزين

فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية إنه تم تحرير محاضر ضبط وسحب عينات من جميع المضبوطات وإرسالها للفحص بالمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه

صحة الدقهلية : ظبط 18 طناً من مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك

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