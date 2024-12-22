شادي محمد: مباراة بلوزداد لمصالحة الجماهير.. والشناوي يحتاج للشراسة
تحدث شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، عن مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
شادي محمد: مباراة بلوزداد لمصالحة الجماهير
وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: مواجهة الأهلي أمام بلوزداد، هي مواجهة مصالحة الجماهير.
وأضاف شادي محمد: لاعبو الأهلي حين الإخفاق يبحثون عن مباراة لمصالحة الجماهير، وأثق في لاعبي الأهلي، وقدرتهم على تخطي الأمر والفوز في مباراة اليوم.
واختتم قائد الأهلي السابق: أقول لمحمد الشناوي ميهمكش كل ما يُقال عليك، والوقت الحالي يحتاج أن تكون قائدا خارج الملعب وأن تكون هناك شراسة لفرض الشخصية على اللاعبين.