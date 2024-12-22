أهم تصريحات رشدي حول القضية

تفاصيل وفاة زوجة عبد الله رشدي وتطورات القضية تواصل محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، النظر في قضية وفاة هاجر حمدي، زوجة الداعية عبد الله رشدي، تفاصيل وفاة زوجة عبد الله رشدي وتطورات القضية التي توفيت أثناء إجراء عملية المنظار الرحمي في أحد المستشفيات الخاصة. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة الأولى لإعادة القضية للطب الشرعي لتوضيح تفاصيل أسباب الوفاة وتحديد المسؤولية الجنائية تفاصيل وفاة زوجة عبد الله رشدي وتطورات القضية.

تقرير الطب الشرعي



كشف تقرير الطب الشرعي أن طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه أجرى جميع الإجراءات الطبية والجراحية خلال العملية وفقًا للأصول الطبية الصحيحة، بما في ذلك استخدام السائل العازل ونوعية الإجراءات المتبعة. وأكد التقرير أن المضاعفات التي تعرضت لها المريضة ظهرت بعد عدة أيام من استعادتها للوعي في 27 نوفمبر 2022، وأنها لا ترتبط بأي خطأ أو إهمال طبي يمكن نسبه للطبيب المعالج.

بلاغ عبد الله رشدي



أفاد عبد الله رشدي في بلاغ رسمي تقدّم به إلى قسم شرطة التجمع الخامس بأن زوجته تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة بعد العملية، مما أدى إلى توقف قلبها ووضعها على أجهزة الإعاشة قبل وفاتها بساعات. وأشار إلى وجود إهمال طبي في المستشفى تسبب في حالتها الحرجة.

ردود الفعل وتطورات القضية



أعلن محامي عبد الله رشدي أن المحكمة طالبت بإيضاحات إضافية من الطب الشرعي لتحديد الجهة المسؤولة عن الوفاة بشكل دقيق. ولا يزال الأمر قيد التحقيق، وسط متابعة كبيرة من الرأي العام.

عبد الله رشدي ينعي زوجته



في منشور على موقع "فيسبوك"، نعى عبد الله رشدي زوجته التي عاش معها لمدة 15 عامًا واصفًا إياها بالزوجة المحبة ورفيقة الدرب الوفية، متمنيًا لقاءها في جنات الخلد.

تفاصيل وفاة زوجة عبد الله رشدي وتطورات القضية.. أهم تصريحات رشدي حول القضية



عقب وفاة زوجته، ظهر عبد الله رشدي في عدد من المقاطع المصورة ومنشوراته عبر "فيسبوك"، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات الوفاة. أكد رشدي أن ما حدث مع زوجته هو نتيجة لخطأ طبي جسيم، داعيًا الجهات المختصة إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

الجدل حول شخصيته



لطالما أثار عبد الله رشدي الجدل بسبب مواقفه الواضحة تجاه قضايا مجتمعية مثل المرأة، الحجاب، المثلية الجنسية، وغيرها من القضايا الشائكة، ما جعله هدفًا للانتقادات من جانب بعض الشخصيات العامة والتيارات الفكرية.