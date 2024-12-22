اجتماع لمحافظ أسوان لسرعة إنهاء الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل

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الإجتماع التنسيقى
الإجتماع التنسيقى لمحافظ اسوان

 ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد، والذى يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بطول 9 كم، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 % 

 

من أجل الإسراع بمعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

 وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية، ومسئولى جهاز التعمير 

 

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهوه وفقًا للبرامج الزمنية المحددة له فى يونيو القادم، علاوة على قيام لجنة مختصة بالمرور على أعمال تنفيذ المسطحات الخضراء والزراعات لتكون بشكل جمالى تكاملًا مع ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل أسوان بالكورنيش القديم 

 

مكلفًا بتحقيق التناسق الحضارى فى تركيب الأنترلوك، ونهو المرافق، وتوفير مصادر لرى الزراعات وضبط محور الطريق بشكل كامل وذلك قبل البدء فى أعمال الرصف، على أن يتم بالتوازى الإنتهاء من مسافة 2 كم ليلمس المواطن الأسوانى، والزائرين من الأفواج السياحية ثمار هذه الجهود المكثفة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من إقامة الحوائط الساندة، وعمل حارتين، وتنفيذ ممشى للدراجات ضمن الألعاب الترفيهية ليتم تحويله إلى بانوراما جمالية جديدة ومشرفة على صفحة نهر النيل الخالد.

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