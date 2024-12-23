30 محلًا.. سوق البرمبل جاهز للقضاء على العشوائية وتسكين البائعين في الجيزة

تعمل محافظة الجيزة على قدم وساق للانتهاء من تطوير وإلغاء الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، وذلك لاستعادة المشهد الحضاري لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين.

حيث تنفذ محافظة الجيزة، خطة للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين، وخاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، للعمل على ضبط الأسواق وضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق والقضاء على التكدس المرورى الذى تسببه الأسواق العشوائية.

وأولت محافظة الجيزة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأسواق فى المراكز والمدن وإنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات ومزودة بالمرافق، ومن بين هذه الأسواق، السوق الحضارى الجديد بقرية البرمبل بمركز ومدينة أطفيح ليكون أضاف جديدة للأسواق الحضارية بالمحافظة، من أجل تسكين وتشغيل السوق الحضاري.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى الانتهاء من نقل كافة الباعة المفترشين بالسوق العشوائي إلى السوق الحضاري الجديد بنفس القرية وذلك لاستكمال مساعى المحافظة نحو الاستبدال التدريجى للأسواق العشوائية بأخرى حضارية وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حيث يقع السوق الحضارى بقرية البرمبل، على مساحة 2390م٢ وبطاقة استيعابية 30 محل وذلك لاستيعاب اكبر قدر من البائعين والقضاء على التكدس المروري الذي كانت يسببه السوق العشوائي وتوفير مكان لائق للبائعين.

وأشار محافظ الجيزة، أن السوق مجهز بجميع المرافق اللازمة والوصلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانات اللازمة للسوق للحفاظ عليه.

وأعلن محافظ الجيزة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار فى سياسة انشاء وإقامة الأسواق الحضارية من خلال الانتهاء من إجراءات تسكين اسواق قرية المدينة وقرية القبابات بمركز أطفيح.

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