حصاد السنة.. زيجات الوسط الفني في عام 2024

تفصلنا أيام قليل علي انتهاء أخر شهر في عام 2024، والذي كان عام ملئ بالعديد من الاحتفالات والزيجات لعدد كبير من نجوم الفن، حيث قرّر الكثير منهم أن يودع العزوبية بشكل قاطع، ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية أبرز زيجات الوسط الفني على مدار عام 2024..

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز وسط حضور عائلتها وأصدقائها المقربين في منزلها، وشاركت عدد من الفيديوهات من التحضيرات النهائية لهذه المناسبة.

جميلة عوض وأحمد حافظ

احتفلت الفنانة جميلة عوض بزواجها علي المونتير أحمد حافظ فى أجواء مليئة بالبهجة وسط عدد كبير من نجوم الفن.

ثراء جبيل ومختار الدينارى

واحتفلت ثراء جبيل بزفافها على الفنان مختار الدينارى، بعد عام من عقد قرانهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

محمود شاهين ومها جبريل

واحتفل مدير التصوير محمود شاهين بعقد قرانه على عروسه مها جبريل وسط حضور الأسرة والأهل والأصدقاء المقربين.

صابرين والمنتج عامر الصباح

كشفت النجمة صابرين عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، وهو زواج له قصة ممتدة عبر السنوات، حيث إنهما تعرفا على بعضهما منذ 30 عامًا وتطورت الصداقة إلى حب ولكن الأمور لم تكتمل بالزواج.

ريم سامى ومحمد المغازي

بينما احتفلت الفنان ريم سامى بزفافها على محمد المغازي، وحضر النجم عصام السقا والمخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال، وغيرهم.

حسني شتا

واحتفل الفنان حسني شتا بزواجه فى شهر يوليو الماضي على فتاة من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية، وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل.

مريم الخشت

واحتفلت الفنانة مريم الخشت بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية بحضور الأصدقاء والمقربين.

ياسمين رئيس

وفجأت أيضًا الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بخبر زواجها من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، وجاء ذلك بعد فترة انفصالها عن المخرج هادي الباجوري.

بشرى وخالد حميدة

وتزوجت الفنانة بشري من رجل الأعمال خالد محمود حميدة، وتعتبر الزيجة الثالثة لبشري بعد انفصالها العام الماضي عن رجل الأعمال سالم هيكل.

أمير طعيمة ويسرا الجديدي

بينما تزوج الشاعر الغنائي أمير طعيمة، من الممثلة التونسية يسرا الجديدي، أما المطرب محمود العسيلي، احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بحفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

هاني فرحات ودنيا جمعة

احتفل المايسترو هاني فرحات بعقد قرانه على البروديوسر والمشرفة على العديد من الحفلات الفنية دنيا جمعة، وعُقد القران بعد خطوبة استمرت 7 شهور عقب قصة حب قصيرة تُوجتب الارتباط.