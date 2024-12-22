18 هدف وفوز بنى سويف وغارب بالجولة 10 بالقسم الثالث

أختتمت اليوم منافسات الجولة العاشرة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، وشهدت مباريات الجولة إحراز 18 هدف خلال 6 مباريات فيما انتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي.

حيث سقط نادى اهلى الغرق فى فخ الخسارة بنتيجة 2/1، أمام ضيفه نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم، ليتوقف رصيد اهلى الغرق عند 16 نقطة فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 22.

وسقط نادى مطرطارس فى فخ الخسارة بنتيجة 5/1 أمام ضيفه نادى عاملين غارب بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سنورس، ليتوقف رصيد مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط فيما ارتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 18.

وكانت مباريات الجولة قد شهدت أمس تعادل مركز شباب سنورس بنتيجة 1/1 امام نظيره مركز شباب سمسطا بملعب مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد مركز شباب سنورس للنقطة 9 فيما ارتفع رصيد مركز شباب سمسطا للنقطة 9.

وسقط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بثلاثية نظيفة أمام شقيقه نادى جولدن جيت، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 6 نقاط فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 15.

ونجح نادى ابو كساة فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة أمام شقيقه مركز شباب ابشواى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 13 فيما توقف رصيد ابشواى عند 11 نقطة.

وسقط نادى سيلا فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام نظيره مركز شباب الواسطى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى نجوم مصر، ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 18 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 8.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 22 نقاط.

2 - نادى سيلا 18 نقطة .

3 - نادى عاملين غارب 18 نقاط.

4 - اهلى الغرق 16 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 15 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 13 نقاط .

7 - مركز شباب ابشواى 11 نقاط.

8 - مركز شباب سنورس 9 نقاط .

9 - مركز شباب سمسطا 9 نقاط.

10 - مركز شباب الواسطى 8 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.