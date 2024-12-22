لهذا السبب: لجنة وزارة التنمية المحلية تزور المركز التكنولوجي بمرسي مطروح

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نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح ولجنة وزارة التنمية المحلية

تفقد الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح يرافقه المهندس نصر ابراهيم مدير الادارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بوزارة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح لتقييم أداء عمل المركز والخدمات المقدمة للمواطنين، وملف التصالح علي مخالفات البناء، بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وخالد ابراهيم مدير مركز المعلومات والتحول الرقمي ومحمد حمدي مدير وحدة والمتابعة والاشراف علي المراكز التكنولوجية واحمد النجدي سكرتير المدينة وناصر النجار نائب رئيس المدينة والادارات المعنية.

وتابع المهندس نصر ابراهيم مدير الادارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بوزارة التنمية المحلية، الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي لمدينة مرسي مطروح، مؤكدًا علي إعداد تقارير منتظمة تعكس أداء المركز التكنولوجي ونسب الانجاز يتم رفعها لرئيس المدينة لمتابعة تقييم الاداء، ولدعم المركز باحتياجاته لرفع مستوي معدلات وانجاز العمل لينعكس ذلك علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ملف التصالح علي مخالفات البناء التي توليها الحكومة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اهتماما كبيرًا بهذا الملف الحيوي.

وأضاف رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ان المركز التكنولوجي لخجمة المواطنين بالمدينة، يقدم خدمات عدة في دفع أقساط عقود التمليك الوحدات السكنية وشهادات صلاحية موقع وغيرها من الخدمات اليومية، بالاضافة لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء، في سهولة ويسر، والحصول علي الخدمات من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من التدخل البشري، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن الخدمات المقدمة للمواطن المطروحي في وقت أقل وأسرع.

ومن جانبه أشار الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح إلى اهتمام المحافظة بتقييم ومتابعة الاداء للخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق المركز التكنولوجي بمدينة مرسي مطروح للوقوف على المعوقات التى تواجه العمل بالمركز وإزالتها فورًا، وتبسيط وتوحيد الإجراءات من خلال إتاحة الخدمات المحلية إلكترونيًا والتحصيل الإلكترونى، وتقديم الخدمات التي تساهم فى تغيير النظرة عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة دون تدخل العنصر البشري.

مشيرًا إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع أول بأول مستوي اداء المراكز التكنولوجية، من خلال تقرير لجان التفتيش من وحدة المتابعة والاشراف علي المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتذليل العقبات وتوفير ما تحتاجة المراكز التكنولوجية لضمان الارتقاء بمستوي العاملين بالمراكز لينعكس ذلك علي تقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنها ملف التصالح علي مخالفات البناء التي يقدم له سيادته كافة أوجه الدعم لسرعة إنهاء اجراءات طلبات التصالح.

التصالح على مخالفات البناء الدكتورة منال عوض المركز التكنولوجي تحسين مستوى الخدمات رئيس مدينة مرسى مطروح

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