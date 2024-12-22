تفاصيل مصرع شخص وإصابة أب وإبنه بحادث بطريق نبروه في الدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب أب ونجله بإصابات خطيرة علي اثر اصطدام موتوسيكل في عربيه علي طريق درين نبروه في محافظة الدقهلية.

تلقت الاجهزة الامنية بالدقهلية، اخطارا من شرطة النجدة ،يفيد بمصرع شخص ، وإصابة أب ونجله في حادث على طريق درين نبروه ، نتيجة تصادم موتوسيكل في عربيه.

انتقلت قوة امنية وهرعت سيارتين اسعاف ، إلى موقع الحادث وتبين إصابة كلا من، موفق زياد ابو كيف 20 سنه مصابا بجرح قطعي بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم ، زياد موفق ابو كيف 44 سنه مصابا بكدمات متفرقه بالجسم

ولقى عمر محمد محمد عبدالحميد 20 سنه مصرعه واستقبله المستشفي بتوقف بعضله القلب وتم عمل انعاش قلبي رئوي والحاله لم تستجب.



تم نقل المصابين لمستشفي نبروه المركزي وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات