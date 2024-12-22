الشرع: تركيا وقفت مع الشعب السوري وسنبني علاقات استراتيجية معها

صرح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الأحد، بأن تركيا كانت داعمة للشعب السوري ووقفت بجانبه، مؤكدا أن دمشق ستبني علاقات استراتيجية مع أنقرة.

وقال الشرع في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق: "جرى نقاش مطول بيننا وبين السيد وزير الخارجية، حول الأوضاع والتحديات المستقبلية، منها التحديات الأمنية والاقتصادية، وأيضا شكل المستقبل السياسي، والعلاقة مع دول الجوار وتقوية الحكومة وفي الجانب العسكري وجعل السلاح في يد الدولة حصرا".

وأضاف: "أبدى الوزير جاهزية تركيا لمساعدة سوريا للنهوض من جديد، خاصة وأن البلاد كانت مدمرة في عهد النظام السابق"، مشيرا إلى أن "تركيا وقفت مع الشعب السوري، وإن شاء الله سنبني علاقات استراتيجية مع تركيا".

ومن جانبه، قال فيدان: "نأمل أن يدعم المجتمع الدولي، وخاصة العالم العربي أن يكون على تواصل مع الإدارة السورية الجديدة، ولا يمكن أن نتردد في حماية وحدة الأراضي السورية".

وأضاف: "أكدنا على أنه لا يوجد للتنظيمات الإرهابية مثل الوحدات الكردية أي مكان في مستقبل سوريا، وأكدنا على محاربة هذه التنظيمات الإرهابية، كما ندعم محاربة داعش، لن نسمح لأي تنظيم إرهابي بأن يستمر في سوريا".

وشدد على أن "إسرائيل يجب أن تحترم وحدة الأراضي السورية، وأن تكفّ عن الاعتداءات التي تقوم بها، ويجب أن تكون ردة فعل على ما تقوم به إسرائيل