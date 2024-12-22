رئيس جامعةالقاهرة: الجامعة تواصل مسيرة الإنجازات وترتقي بالتصنيفات العالمية

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

احتفلت جامعة القاهرة بعيد العلم التاسع عشر في حفل مهيب حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ونخبة من العلماء والباحثين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بما حققته الجامعة على مدار 70 عامًا من عطاء علمي وإنجازات أكاديمية. وأكد أن هذا الاحتفال يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة القاهرة كمنارة للعلم والإبداع.

أوضح عبد الصادق أن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية طموحة تتماشى مع سياسات التعليم العالي الحديثة، من خلال المشاركة في مبادرات وطنية مثل تحالف "إقليم القاهرة"، ومبادرات "حياة كريمة" و"صناعة مصر" و"بداية". كما أشار إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة، مثل تطوير معهد الأورام ومستشفى 500500، وتوسيع خدمات مستشفيات قصر العيني وأبو الريش، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الإسكان الخاص بأعضاء هيئة التدريس خلال 16 شهرًا.

وعلى صعيد البحث العلمي، أكد عبد الصادق أن الجامعة تواصل دعم الابتكار من خلال إنشاء عدد من المشروعات البحثية التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي في مختلف التخصصات. كما أشار إلى جهود الجامعة في إعداد ملف شامل لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية، والتي ستسهم في توسيع قاعدة التعليم العالي.

وفي سياق آخر، أشار إلى أهمية تعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المشروعات المستقبلية للجامعة، مؤكدًا أن هذه الجهود ساعدت الجامعة على تحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بتقديم الشكر لعلماء جامعة القاهرة على إسهاماتهم القيمة، مؤكدًا أن الجامعة ستبقى دائمًا رائدة في تحقيق التنمية الشاملة ورافدًا أساسيًا للعلم والمعرفة في مصر والعالم.

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