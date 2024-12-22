مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة مخيبة أمام بورنموث

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد وبورنموث
مانشستر يونايتد وبورنموث

نجح بورنموث في خطف ثلاث نقاط ثمينة من مانشستر يونايتد بالفوز عليه بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

وبهذه النتيجة، يظل مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من الجانبين حتى نجح بورنموث في خطف الهدف الأول في الدقيقة 29 عن طريق دين هيوجسين الذي سدد الكرة برأسه في الزاوية اليسرى لمرمى مانشستر يونايتد. 

شن لاعبو مانشستر يونايتد الكثير من الهجمات باقي أحداث الشوط من أجل تعديل النتيجة ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم بورنموث بهدف نظيف. 

وفي الشوط الثاني، تراجع اداء لاعبو مانشستر يونايتد بينما واصل لاعبو بورنموث سيطرتهم على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق جاستين كلوفيرت من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة 63، سجل بورنموث الهدف الثالث عن طريق أنطونيو سيمينيو الذي أطلق تسديدة صاروخية في منتصف مرمى المان يونايتد. 

حاول لاعبو مانشستر يونايتد تسجيل هدف من أجل حفظ ماء الوجه ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز بورنموث بثلاثية نظيفة.
 

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