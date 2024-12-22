صحة سوهاج: تكثيف أعمال تقديم خدمات مبادرة "الأنيميا والتقزم" لطلاب المدارس

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بالدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي بالمديرية بحضور الدكتور محمد حامد مدير إدارة السن المدرسي والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات، وذلك لمناقشة وبحث سبل تكثيف تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أوضح "دويدار" أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتتضمن المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبه الهيموجلوبين بالدم للكشف أمراض سوء التغذية، لافتًا إلى أن خدمات المبادرة تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم تحويل أي حالة يتم اكتشافها بين الطلاب إلى عيادة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، ويتم تسليم هؤلاء الطلاب كارت متابعة يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار.

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