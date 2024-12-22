دليل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025

تنتظر المنازل المصرية خلال الأيام المقبلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024 – 2025، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لعبور تلك الاختبارات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

كما تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي لن يؤدون امتحانات نصف العام، ولكن سيتم تقييمهم بشكل مبدئي من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025، ثم يبدأ التقييم النهائي من 16 يناير 2025 وحتى 23 يناير 2025.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025

وأكدت المديريات على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها بالفعل خلال الفصل الدراسي الأول، مع الابتعاد عن الأسئلة أو الموضوعات ذات الطابع السياسي أو القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل.

شددت المديريات التعليمية على أهمية سرية الامتحانات، وأن مسئولية وضع الامتحانات تقع على عاتق مدير عام الإدارة التعليمية، كما تم التأكيد على أن فترة الامتحانات تعتبر جزءًا من أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور وفقًا للقرارات الوزارية.



كما شددت على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان الامتحانية، وتقرر تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل بشكل دوري.



تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025

وأكدت المديريات التعليمية والإدارات على أنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال لجان النظام والمراقبة لكل مدرسة استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، كما تم تجهيز كنترولات الشهادة الإعدادية.

ووجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بأن يكون التصحيح لأعمال الامتحانات يوميًا لكل مادة عقب الانتهاء من أداء الامتحان الخاص بها.

