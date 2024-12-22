هجوم لاذع من جماهير الأهلي ضد اللاعبين.. "اللي يغور يغور.. جمهور الأهلي فوق"

الفجر الرياضي
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

هاجم جماهير الأهلي في ستاد القاهرة، لاعبي المارد الأحمر هجومًا لاذعًا قبل انطلاق المباراة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري، التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هجوم لاذع من جماهير الأهلي ضد اللاعبين

وجاءت هتافات جماهير الأهلي ضد لاعبي الأهلي ومحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، كالتالي: "عاوزين لاعبين رجالة.. مش لاعبين عاله.. عاوزين لاعبين تموت على الأرض.. النادي الأهلي كبير".

وأضافت: "اللي يغور يغور.. جمهور الأهلي فوق.. يا شناوي متعيش الدور.. خد كهربا ويالا غور".

وتابعت: "النادي الأهلي كبير يا المكسب يا الرحيل.. العب بقى ياعم خلي عندك دم.. يا شناوي ارفع ايدك جمهور الأهلي هو سيدك".

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عاجل.. تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح رامي ربيعة أشرف داري يحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية أكرم توفيق  مروان عطية رضا سليم حسين الشحات 

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وامام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس واحمد نبيل كوكا

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