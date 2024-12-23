تفاصيل اجتماع رئيس جامعة المنصورة مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الدقهلية

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لقاء رئيس جامعة المنصورة
لقاء رئيس جامعة المنصورة مع الصحفيين والاعلاميين

التقي الدكتور شريف يوسف خاطر، اليوم الأحد الصحفيين والاعلاميين، ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والاعلامية والقنوات التليفزيونية في لقاء موسع، بحضور  حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية،  إيهاب نظيم وكيل اللجنة النقابية، عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والاعلامية والمواقع والقنوات التليفزيونية.

وفي مستهل اللقاء قدم الدكتور شريف خاطر التحية لجميع الصحفيين والإعلاميين، على عملهم المتميز في نشر جهود جامعة المنصورة في مختلف القطاعات، مُشيرًا بأنهم جزء وشريك أساسي في إظهار الجهود المبذولة داخل مؤسسات الدولة، وجزء من نجاح منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

واستعرض «خاطر» أبرز الإنجازات داخل الجامعة على مدار العام الماضي، وكذلك خطة العمل خلال الفترة القادمة في مختلف الكليات وكافة القطاعات، وكذلك خريطة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي سيتم تنفيذها خلال عام 2025، وتسليط الضوء على ما تقدمه القيادة السياسية من دعم لكافة قطاعات الدولة، والتأكيد على برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الطلاب في كافة التحديات التي تواجه الوطن.


و أشار الدكتور شريف خاطر إلى حرصه على قيادة الجامعة على أسس المشاركة والتشاور، وتكوين فرق العمل واللجان الموضوعية لضمان تحقيق أقصى درجات الموضوعية والشفافية.

وأكد «رئيس الجامعة» خلال الاجتماع على دعم الجامعة للقطاع الطبي بكل ما يضم من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، سواء على مستوى رفع الكفاءة ورفع القدرات، أو تطوير البنية التحتية، مُشيرًا إلى أن الجامعة منارة طبية تقدم خدماتها الطبية المتميزة للمواطنين في الدلتا ومختلف أنحاء مصر، بمعدلات تردد تتجاوز ال ٢ مليون مريض سنويا، نظرًا لثقة المرضى في مستوى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدم للمترددين من كافة محافظات الدلتا،  في ظل توجهات الدولة بتطوير الخدمات الطبية والتيسير على المرضى والقضاء على قوائم الانتظار والتحول الرقمي الكامل للخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، حرصًا على راحة المريض المتردد.

كما أكد أن جامعة المنصورة أول جامعة تطبق  نظام الالكتروني للحجز والمتابعة بقطاع المستشفيات الجامعية بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية لتخفيف العبء على المترددين، كما أشار إلى أن عام ٢٠٢٥ سيشهد رقمنة العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالكامل، ستبدأ بتنفيذ نظام استدعاء الأطباء، بعد تشغيله تجريبيا الفترة الماضية.

و أكد الدكتور شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فى ضوء رؤية مصر 2030، لتطوير الخدمات التعليمية والطبية لمواكبة التطورات الحديثة ومعدلات النمو، في إطار خطة تطوير المنشآت التي تنفذها الجامعة لتوفير بنية أساسية تعليمية على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة، بما يخدم أهداف الجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، وحصول كلياتها على الإعتماد.


وفي قطاع خدمة المجتمع تستمر الجامعة في تقديم كافة الخدمات في المبادرات الرئاسية كما تقدم الخدمات المتكاملة أسبوعيًا في القوافل الطبية، للمناطق الحدودية وداخل مراكز وقرى محافظة الدقهلية.

وفي نهاية اللقاء استمع الدكتور شريف خاطر في حوار مفتوح إلى مقترحات ومطالب  الصحفيين والاعلامين ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها خلال الفترة القادمة.

وقد توجه  الصحفيين والاعلاميين بالشكر والتقدير للدكتور شريف خاطر علي حديثه الودي والمفتوح معهم وحرصه واهتمامه الكبير والدائم باللقاء معهم وتوضيح الجهود التي تبذلها الجامعة  في كافة المجالات، وتعزيز مختلف سبل التعاون معهم، وكذلك تفعيل دور المركز الإعلامي بالجامعة.

جانب من اجتماع الصحفيين

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