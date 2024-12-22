إحالة المتهمين بقتل "مينا موسى" الشهير بـ ممرض المنيا للمفتي

حوادث
إعدام
إعدام


قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد إحالة المتهمين بإنهاء حياة «ممرض المنيا»، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.


وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة، المتهمان إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خليفة اتهامهما بقتل الممرض مينا موسى بعد فشلهما في الحصول على مبلغ مالي فدية.

تفاصيل تلك الواقعة البشعة التي شهدتها منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بدأت حينما قامت أسرة شاب يدعى مينا موسى، ممرض، بالإبلاغ بالتغيب عن منزل العائلة بمحافظة المنيا، وتلقيهم اتصالا هاتفيا بطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، وبإجراء التحريات وتتبع خط سيره انتهت خطة البحث باكتشاف مقتل مينا موسى وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بترعة الإسماعيلية، بعد التخلص منه في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

بالبحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن صديقه ممرض آخر هو من قام بمعاونة شاب آخر باستدراج مينا من محافظة المنيا مسقط رأسه إلى القاهرة، بحجة توفير فرصة عمل إضافية له في مجال العلاج الطبيعي مع مسن مقابل مبلغ مالي ضخم.

وتبين أن المجني عليه الممرض مينا موسى، يعمل في مجال التمريض بمحافظة المنيا، وكان يبحث عن فرصة عمل إضافية، وتواصل معه شابان بينهما زميل له عبر تطبيق واتساب، زعما توفير فرصة عمل له في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وتمكنا من استدراجه للقاهرة، وعقب ذلك قاما بخطفه واحتجازه ومطالبة أهليته بفدية مالية لإطلاق سراحه.

وأضافت التحريات أن الممرض مينا موسى حاول مقاومة الشابين، فأقدما على التخلص منه، وذبحه وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بعدد من المناطق من بينها ترعة الإسماعيلية وأخرى تم إلقاؤها في مقالب قمامة للتخلص منها عن طريق الكلاب الضالة التي تنهشها، وذلك عقب تنفيذ الجريمة البشعة داخل شقة في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

حوادث الفجر اطلاق سراحه التحريات التحقيق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × توتنهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

بث مباشر يلا شوت.. مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري