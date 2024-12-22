إصابة 6 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالصحراوي الغربي ببني سويف

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس ينقل عمال إحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف، ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس ينقل عمال إحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق وإزالة آثار الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: علاء محمد عويس سليمان، 27 عاما، وكريمة وعبدالمقصود عبدالمجيد، 46 عاما، وأحمد محمود محمد محمد، 26 عاما، ووردة حسن محمد أحمد، 45 عاما، وقطب عويس محمد، 38 عاما، وعيد عبدالعال إسماعيل، 38 عاما، يقيمون مركز الواسطى ببني سويف.

وقد انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.