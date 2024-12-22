عاجل.. مصر تفوز بجائزة المنظمة الأفريقية للإدارة العامة في فئة الإدارة المبتكرة عن مشروع منصة "حياة كريمة رقمية"

فازت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمركز الرابع على مستوى إفريقيا في مسابقة جوائز المنظمة الأفريقية للإدارة العامة في فئة الإدارة المبتكرة وذلك عن مشروع منصة حياة كريمة رقمية "حكايتنا".



وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من مؤتمر المائدة المستديرة للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة، التي انعقدت في مدينة كامبالا، أوغندا في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر، تحت شعار "الإدارة العامة المرنة من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا". وشارك في حفل توزيع الجوائز وزراء من مختلف الدول الأفريقية ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وقادة المنظمة، بالإضافة إلى أكثر من 500 خبير من 37 دولة أفريقية ومنظمة دولية وإقليمية.



وشاركت وزارة الاتصالات عن بُعد في فعاليات المؤتمر في إطار الحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية على كافة المستويات وفي جميع المجالات.



وكان قد تقدم للجائزة 96 مشروعًا من كافة أنحاء القارة الأفريقية، ووصل أفضل خمسة مشروعات للمرحلة النهائية، منهم منصة "حكايتنا". وجاء فوز وزارة الاتصالات تتويجًا لجهود الدولة المستمرة وإنجازاتها في مجال التحول الرقمي وتحقيق الشمول الرقمي للمواطنين، ونتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وتُعد المنصة منظومة ذكية تفاعلية في بيئة رقمية وطنية مؤمّنة لرفع الوعي والتفاعل الرقمي وتعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين. وتتيح المنصة العديد من الأنشطة والخدمات والمزايا مثل المحتوى المعرفي، والتثقيف والتدريب الرقمي، والتواصل الاجتماعي، والتفاعل الرقمي الفوري بين الدولة والمواطن.



وكانت وزارة الاتصالات قد أطلقت منصة وتطبيق "حياة كريمة رقمية" بهدف تعظيم استفادة المواطنين في قرى الريف المصري من جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات. وبدأت فكرة إنشائهما مع إطلاق المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتمثل الهدف من تطويرهما في المساهمة في بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام بما يضمن التهيئة والاستيعاب والاستدامة لأعمال التحول الرقمي، ويعزز القبول والتأييد المجتمعي لنموذج الحياة الجديدة في القرى، فضلًا عن نشر الثقافة الرقمية وتنمية مهارات مختلف فئات المجتمع لاستخدام التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها من أجل التنمية، مع تعزيز التنافسية والتميز الرقمي للمواطن المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا بما يحقق النمو الرقمي الاحتوائي والتنمية الشاملة والمستدامة.



وتلقّت منصة "حكايتنا" إشادة كبيرة من لجنة الحكام ومسؤولي المنظمة الأفريقية، وأبدى عددٌ من الدول الأفريقية الرغبة في الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن. وكان فريق وزارة الاتصالات قد قام بعرض تفاصيل المشروع على لجنة حكام المسابقة في شهر أكتوبر، واستكمل العرض على المؤتمر العام في شهر نوفمبر، واشتمل العرض على كافة تفاصيل تصميم المنصة ومكوناتها ودورها في التمكين والشمول الرقمي للمواطنين.



ومن المخطط تنفيذ النموذج التجريبي للمنصة ببعض القرى في محافظات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بهدف دراسة واستخلاص كافة نتائج التجربة تمهيدًا للإطلاق الكامل للمنصة بكافة القرى المستهدفة على مستوي الجمهورية.