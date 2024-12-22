بالفيديو.. شباب بلوزداد يسجل الهدف الأول في الأهلي بعد خطأ كارثي من الشناوي

نجح فريق شباب بلوزداد الجزائري، من خطف الهدف الأول من معقل رأس الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري أيمن محيوس الهدف الأول في شباك الشناوي مع الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح رامي ربيعة أشرف داري يحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية أكرم توفيق مروان عطية رضا سليم حسين الشحات

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وامام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس واحمد نبيل كوكا.