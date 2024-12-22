وزارة الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية

السعودية
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية - أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة رصد مخالفات مهنية ارتكبها 5 ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الرياض والشرقية.

وشملت هذه المخالفات استخدام أحد الممارسين جسد مريضة في شرح طبي خلال مقطع فيديو، كاشفًا أجزاءً من جسدها الواجب ستره، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تضمنت مخالفات أخرى إنتاج ونشر محتويات تتضمن عبارات وتصرفات غير لائقة تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحية.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.

كما نبهت إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.

كما نبهت إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.

الإجراءات القانونية الجرائم المعلوماتية الرياض القواعد التنظيمية جودة الخدمات الصحية رصد مخالفات فرض عقوبات مزاولة المهن الصحية

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