قطاع الزراعة بالفيوم يواصل جولاته الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير والتراخيص

محافظات
بوابة الفجر

نفذت الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم جولات تفتيشية مكثفة على الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الحيواني.

وجاء ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتحت إشراف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة، وبدعم من الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم

ترأس الجولة المهندس أيمن نعمان، مدير عام إدارة الإنتاج الحيواني، بمشاركة عدد من المهندسين المتخصصين. 

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وشملت الجولة المرور على محلات بيع الأعلاف، حظائر الماشية، مزارع الدواجن، مصانع الأعلاف، ومراكز تجميع الألبان، للتأكد من الالتزام بالشروط الفنية واستيفاء التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تجديد التراخيص ومراجعة السجلات والدفاتر.

أبرز نقاط الجولة التفتيشية:

1. مصانع الأعلاف: تم التفتيش على مصنع أعلاف بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم للتأكد من استيفاء المعايير وتجديد التراخيص.


2. مراكز تجميع الألبان: تم معاينة مركز تجميع الألبان بقرية سيلا، ومركز الحصاوي بناحية سنهور التابعة لمركز سنورس، كجزء من إجراءات التجديد.


3. مطاحن الأعلاف (مدشات): شملت الجولة معاينة مدشة علف بقرية سيلا، وأخرى بقرية أبو السعود بمركز الفيوم للتجديد.


4. محلات الأعلاف: تم تفتيش محل أعلاف بطريق بيهمو بمركز سنورس لمتابعة إجراءات تجديد الترخيص.


5. حظائر الماشية: تم فحص كارة مواشي بقرية فيدمين بمركز سنورس كخطوة أولى للحصول على الترخيص، مع استكمال المستندات المطلوبة.

 

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة على ضمان جودة المنتجات الحيوانية، تنظيم النشاطات المرتبطة بها، وتوفير بيئة ملائمة للتنمية الزراعية والحيوانية. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية بالمحافظة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والفنية.

الدكتور أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الدكتور أحمد الأنصاري الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الزراعة واستصلاح الأراضي المنتجات الحيوانية تجديد التراخيص حظائر الماشية علاء فاروق وزير الزراعة قطاع الانتاج الحيواني قطاع الإنتاج قطاع الزراعة قرية سيلا مزارع الدواجن مركز الفيوم مركز سنورس وكيل وزارة الزراعة بالفيوم

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