مصرع شخص ونجله وإصابة زوجته وابنه الثاني في حادث سير مروع بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حادثا مأساويًا أسفر عن مصرع شخص ونجله، وإصابة زوجته وابنه الثاني بجروح وكسور إثر انقلاب سيارة ملاكي.

تفاصيل الحادث
تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

على الفور، تحركت قوات الأمن برفقة 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الأب ونجله في الحال، فيما أصيبت الزوجة والابن الثاني بإصابات متفرقة تشمل كسورًا وكدمات.

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نقل الجثامين والمصابين
تم نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الإجراءات القانونية
حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

هذا الحادث يسلط الضوء مجددًا على خطورة السرعة الزائدة والحاجة إلى الالتزام بقواعد المرور، خاصة على الطرق الصحراوية التي تشهد حوادث متكررة.

 

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