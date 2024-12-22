آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 بعد تمديد المهلة

أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بقرار تمديد فترة رفع المستندات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق https://shmff.gov.eg/ حتى تاريخ 15 يناير 2025. يستفيد من هذا التمديد المواطنون الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وشددت عبد الحميد في بيانها الصادر يوم الأحد، على أن هذا التمديد لا يشمل فترة شراء كراسات الشروط أو دفع مقدم جدية الحجز، حيث أظهرت المتابعة اليومية أن حركة شراء الكراسات في مكاتب البريد مستقرة ولا تستدعي تمديد فترة البيع أو استقبال المقدمات بعد الموعد المحدد.

وأكدت عبد الحميد أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" لا تزال متاحة بنسب معينة في المحافظات المطروحة. وأوضحت أن الإقبال على هذه الوحدات لم يتجاوز العدد المتاح حتى الآن، وبالتالي لا يتم تطبيق نظام الأولويات في هذه المرحلة.

وأضافت أن هذه الوحدات كانت قد تم تنفيذها في إعلانات سابقة، وتم طرحها بجودة ومواصفات قياسية وبأسعار مدعومة، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن فوري.

أماكن الوحدات السكنية المتوفرة

أشارت عبد الحميد إلى أن الوحدات المتاحة تنتشر في مدن ومحافظات متعددة، منها أبو تشت (بلاد المال بحري وقبلي)، وأخميم الجديدة، وإدفو، وأبو رديس، والطود، والعريش، وغيرها.

آلية ترتيب الأولويات

أما عن الوحدات المطروحة في المدن الجديدة ضمن المبادرة، أشارت عبد الحميد إلى أنه سيتم تطبيق نظام الأولويات في حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة. وأوضحت أن ترتيب الأولويات يتم وفقًا للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، بدءًا من المتزوجين الذين يعولون، ثم الأرامل والمطلقين الذين يعولون، وهكذا.

أعداد المتقدمين والموقع الإلكتروني

وأفادت بأن عدد المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط وصل إلى 700 ألف، منهم 400 ألف قاموا بدفع مقدم جدية الحجز.

وذكرت أن الصندوق قام بتطوير موقعه الإلكتروني لزيادة كفاءته واستيعاب الطلبات، حيث سجل عبر الموقع نحو 230 ألف مواطن حتى الآن.

طرق التواصل والمعلومات الإضافية

ختامًا، دعت عبد الحميد المواطنين الراغبين في معرفة مزيد من المعلومات إلى زيارة المنصات الرقمية للصندوق، مثل صفحة "فيسبوك" الرسمية أو قنوات يوتيوب، تويتر، إنستجرام، و"ثريدز"، إضافة إلى الاتصال بخدمة العملاء عبر أرقام الهاتف أو زيارة مراكز الخدمة المختلفة.