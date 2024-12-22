الأهلي يتعادل إيجابيًا مع شباب بلوزداد في الشوط الأول

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول الذي جمع الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد بالتعادل الايجابي، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

دخل الفريقين المباراة برغبة شديدة في إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي.

وأحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري أيمن محيوس الهدف الأول في شباك الشناوي مع الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

ونجح وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز هذه التعادل مع الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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واستمرت المحاولات والمفاجآت الهجومية من قبل شباب بلوزداد الجزائري على شباك حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتعادل وسام أبو علي لفريقه في الوقت بدل من ضائع من عمر المباراة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: خالد عبدالفتاح رامي ربيعة أشرف داري يحيى عطية الله.
خط الوسط: عمرو السولية أكرم توفيق  مروان عطية رضا سليم حسين الشحات 
خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وامام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس واحمد نبيل كوكا
 

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