زمالك 2005 يهزم القناة بهدف في بطولة الجمهورية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على القناة بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك، السيد أسامة.

سيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات المباراة، وسنحت فرص عديدة للاعبين، استطاعوا خلالها تسجيل هدفًا، وإهدار أكثر من فرصة محققة على مرمى أصحاب الأرض.

ويقود فريق 2005 كل من: "شريف خليل مدربًا، أحمد عادل مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، مصطفى عادل "ماريو" معدًا بدنيًا، رفعت حمدي مسئولًا للمهمات".
 

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