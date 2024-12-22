الرئيس الروسي يجري محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا في الكرملين

عربي ودولي
بوابة الفجر



أفاد الصحفي الروسي بافيل زاروبين مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في الكرملين.


وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق أن فيتسو يعتزم التفاوض مع بوتين على خلفية رفض فلاديمير زيلينسكي تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا.

وهذا هو أول لقاء شخصي بين بوتين وفيتسو منذ عام 2016.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو.

وأضاف أن زيارة فيتسو كان مخطط لها منذ بضعة أيام، مشيرا إلى أنه من بين المواضيع التي يتم مناقشتها قضايا الأجندة الدولية ومسألة نقل الغاز

الأجندة الدولية الرئيس الروسي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش المتحدث باسم المتحدث باسم الكرملين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × توتنهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

بث مباشر يلا شوت.. مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري