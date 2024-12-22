الرئيس الروسي يجري محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا في الكرملين





أفاد الصحفي الروسي بافيل زاروبين مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في الكرملين.



وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق أن فيتسو يعتزم التفاوض مع بوتين على خلفية رفض فلاديمير زيلينسكي تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا.

وهذا هو أول لقاء شخصي بين بوتين وفيتسو منذ عام 2016.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو.

وأضاف أن زيارة فيتسو كان مخطط لها منذ بضعة أيام، مشيرا إلى أنه من بين المواضيع التي يتم مناقشتها قضايا الأجندة الدولية ومسألة نقل الغاز