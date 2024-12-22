زاخاروفا تعلق على لقاء زيلينسكي بفرق الكشافة

عربي ودولي
بوابة الفجر

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اللقاء بين فلاديمير زيلينسكي وفرق الكشافة في أوكرانيا، بأنه تعارف متحرش بالأطفال.

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على منصة "تليغرام"، أن لقاء زيلينسكي مع الكشافة، يشبه إحضار أطفال من رياض الأطفال ليتعرفوا على متحرش بالأطفال، نظرا لرغبة وهوس نظام كييف بخفض سن التعبئة في أوكرانيا، حسب تعبيرها.

وبالأمس، صرح مستشار لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني نازاري فوليانسكي، أن السلطات في بلاده ستضطر إلى خفض سن التعبئة من 25 عاما حاليا إلى 18-20 عاما في مطلع 2025، بسبب الضغوط الأمريكية والخفض المحتمل في المساعدات الغربية

الاقتصادي التنمية الاقتصادي البرلمان الاوكراني التنمية الاقتصادية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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