إصابة 8 أشخاص في حريق مصنع إسفنج بالعاشر من رمضان

أصيب 8 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين اختناقات وجروح قطعية وأزمة قلبية، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في مصنع للإسفنج والمراتب بالمنطقة الصناعية الثالثة بـ مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل 4 مصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وإسعاف 4 آخرين بمحيط موقع الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للإسفنج والمراتب بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وعدد 6 سيارات إسعاف.



وأسفر حريق مصنع الإسفنج والمراتب بالمنطقة الصناعية الثالثة عن إصابة 8 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين اختناقات، وجروح قطعية، وأزمة قلبية، إثر نشوب حريق في مصنع للإسفنج والمراتب بالمنطقة الصناعية الثالثة بـ مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفيات العاشر الجامعي، والتأمين الصحي، والغندور لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ورفض 4 آخرين النقل وتم إسعافهم بمحيط موقع الحريق.