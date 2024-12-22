وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولى شركة "سيتي إيدج" لمتابعة موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسئولى شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لاستعراض الرؤى والمقترحات لتعظيم دور الشركة كأحد أذرع وزارة الإسكان فى مجال التطوير والتسويق العقاري، ومتابعة موقف تسويق عددٍ من المشروعات السكنية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أن هناك توجيهات بزيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.

واستعرض الوزير، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومثلث ماسبيرو، وكذا المنصورة الجديدة سواء الوحدات السكنية أوالتجارية والإدارية والترفيهية، حيث أكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، والعرض عليه شخصيا، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

وتابع المهندس شريف الشربيني موقف تسليم الوحدات للمتقدمين عليها بالمدن الجديدة، ومعدلات التشغيل بمدينة العلمين الجديدة، ومقترح جديد لمشروع خدمي بها، وفي هذا الصدد وجه الوزير بسرعة العمل فورًا على التنفيذ مع وضع خطة ترويجية ومحفزات للمشروع لطرحه للمستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني مسئولي الشركة، بإيجاد حلول عاجلة لتحقيق المستهدفات المرجوة، ووضع خطة شاملة لتسويق الوحدات بالمدن الجديدة.

الأكثر قراءة

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × توتنهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

بث مباشر يلا شوت.. مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري