عاجل.. وسام أبو علي يحرز هدف الأهلي الثاني أمام شباب بلوزداد

تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للنادي الأهلي وذلك مع حلول الدقيقة 52 من عمر اللقاء ليضع فريقه في المقدمة بعد ريمونتادا مثيرة.

أهداف الشوط الأول

وسجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري أيمن محيوس الهدف الأول في شباك الشناوي مع الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وعادل وسام أبو علي النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح رامي ربيعة أشرف داري يحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية أكرم توفيق مروان عطية رضا سليم حسين الشحات

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وامام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس واحمد نبيل كوكا

