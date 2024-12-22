وزير الشباب والرياضة يناقش استخدام التحاليل الطبية الخاصة بجينات الرياضيين

عقد وزير الشباب والرياضة المصري اجتماعًا مع ممثلي شركة AG Holding Group لبحث سبل التعاون في مجال التحاليل الطبية المتعلقة بجينات الرياضيين، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الرياضي وتعزيز قدرات الرياضيين المصريين.

استخدام التحاليل الطبية الخاصة بجينات الرياضيين

تركزت محاور الاجتماع مناقشة إمكانية استخدام التحاليل الجينية لتحديد القدرات البدنية والرياضية لرياضيين، استعراض تقنيات حديثة تساعد في تحليل الصفات الجينية للرياضيين لتحديد نقاط القوة والعمل على تحسين الأداء والتقليل من الإصابات.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرياضة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الرياضي.

وأضاف الوزير أن التحاليل الجينية يمكن أن تكون أداة فعالة لتحديد المواهب الرياضية وتطوير البرامج التدريبية المناسبة، بما يحقق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تطرق إلي مناقشة كيفية تطبيق تقنيات التحاليل الجينية على اللاعبين في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية لتحسين نتائجهم في البطولات المحلية والدولية، ودراسة إنشاء مراكز معتمدة بالتعاون مع الشركة لإجراء التحاليل الجينية للرياضيين في مصر.