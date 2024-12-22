مي عز الدين بطلة مسلسل «الحب كله» رمضان 2025

تنافس الفنانة مي عز الدين في السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل جديد تحت عنوان «الحب كله» بجانب النجم آسر ياسين.

مي عز الدين والفنان آسر ياسين

وتتعاون مي عز الدين مع الفنان آسر ياسين لأول مرة في مسلسل «الحب كله» للمخرج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

تفاصيل مسلسل «الحب كله»

مسلسل "الحب كله" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن المنتظر أن ينتهي المخرج تامر محسن، خلال أيام من ترشيح جميع أبطال العمل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لانطلاق تصوير أولى مشاهد العمل.

آخر أعمال مي عز الدين

وكان آخر اعمال مي عز الدين هو مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

اخر اعمال آسر ياسين

بينما كان آخر اعمال آسر ياسين هو مسلسل دون سابق إنذار، بمشاركة النجمة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

احدث اعمال آسر ياسين

كما ينتظر آسر ياسين فيلم فرقة الموت، ومن بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.