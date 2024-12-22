نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره إشبيلية بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من رودريجو إلى زميله مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 20، بعد تمريرة من إدواردو كامافينجا إلى فالفيردي الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز رودريجو جوس التقدم بالهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 34، بعد عرضية أرضية من لوكاس فاسكيز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رودريجو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص إسحاق روميرو الفارق لصالح إشبيلية في الدقيقة 35، بعد عرضية من خوانلو من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روميرو برأسية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

وسجل براهيم دياز الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 53، بعد تمريرة من كيليان مبابي إلى دياز الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز دودي لوكيباكيو الهدف الثاني لصالح إشبيلية في الدقيقة 86، بعد تمريرة بينية رائعة من بيكيه إلى لوكيباكيو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم أطلق الأخير تسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.