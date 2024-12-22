أوقاف الفيوم تسلم مديرية التضامن الاجتماعي (2) طن لحوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية

محافظات
بوابة الفجر

سلمت مديرية أوقاف الفيوم (2) طن من لحوم "صكوك الإطعام" إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

حضر عملية التسليم فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بمديرية الأوقاف، في خطوة تعكس حرص الوزارة على دعم الفئات المستحقة وتعزيز التكافل الاجتماعي.

txt

أوقاف الفيوم تطلق الأسبوع الثقافي بـ17 مسجدًا لنشر الخطاب الوسطي

txt

أوقاف الفيوم تنظم 150 ندوة علمية للتوعية بأهمية الماء وسبل الحفاظ عليه

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمود الشيمي أن مشروع "لحوم صكوك الإطعام" يُعد أحد أهم مشروعات وزارة الأوقاف، ويهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أن المشروع يتميز باستمراريته على مدار العام. وأضاف أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع النائية لتحسين جودة حياتهم المعيشية.

كما أشار إلى أن هناك خطة توزيع دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى المستحقين في جميع مناطق المحافظة بشكل عادل ومنظم.

واختتم الشيمي تصريحه بالإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع.

تأتي هذه المبادرة كجزء من حزمة المشروعات الاجتماعية التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات المستضعفة.

2 طن لحوم أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي الدكتور أسامة السيد الأزهري أوقاف الفيوم صكوك الإطعام مديرية التضامن الاجتماعي مديرية اوقاف الفيوم وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم

مواد متعلقة

مصرع شخص ونجله وإصابة زوجته وابنه الثاني في حادث سير مروع بالفيوم

قطاع الزراعة بالفيوم يواصل جولاته الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير والتراخيص

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

جامعة الفيوم تفتتح مركزًا لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة

جامعة الفيوم تدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بتسليم أجهزة تعليمية متطورة

أوقاف الفيوم تطلق الأسبوع الثقافي بـ17 مسجدًا لنشر الخطاب الوسطي

مشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية بالفيوم

انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي وإصابة 5 أشخاص
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × توتنهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

بث مباشر يلا شوت.. مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري