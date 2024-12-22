أوقاف الفيوم تسلم مديرية التضامن الاجتماعي (2) طن لحوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية

سلمت مديرية أوقاف الفيوم (2) طن من لحوم "صكوك الإطعام" إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

حضر عملية التسليم فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بمديرية الأوقاف، في خطوة تعكس حرص الوزارة على دعم الفئات المستحقة وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمود الشيمي أن مشروع "لحوم صكوك الإطعام" يُعد أحد أهم مشروعات وزارة الأوقاف، ويهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أن المشروع يتميز باستمراريته على مدار العام. وأضاف أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع النائية لتحسين جودة حياتهم المعيشية.

كما أشار إلى أن هناك خطة توزيع دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى المستحقين في جميع مناطق المحافظة بشكل عادل ومنظم.

واختتم الشيمي تصريحه بالإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع.

تأتي هذه المبادرة كجزء من حزمة المشروعات الاجتماعية التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات المستضعفة.