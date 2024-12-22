"بلاش ينضحك عليكوا".. رد ناري من صديق زيزو على هجوم السوشيال ميديا على والده

الفجر الرياضي
أحمد السيد زيزو
أحمد السيد زيزو

رد معتز محمد لاعب النصر القاهري والصديق المقرب من أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على هجوم السوشيال ميديا على والد لاعب الفريق الأبيض؛ بسبب ملف التجديد.

رسالة نارية من صديق زيزو

وتعرض والد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لهجوم من صفحات على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة على غرار ملف تمديد نجله مع القلعة البيضاء.

من جانبه كتب معتز محمد لاعب النصر القاهري والصديق المقرب من زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "عشان نخلص بس، طيب واللاعيبن السبعه اللي ولا واحد فيهم جدد واللاعيبه اللي ما اخدتش ولا جنيه من أول الموسم وقطاع الناشئين وألعاب الصالات وفشل التجديد للمدرب دا برضه بسبب زيزو وأبوه".

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وأكمل صديق زيزو: "أسهل سلاح للفشل تعليق الشماعات، بلاش ينصحك عليكوا وانتوا أكتر ناس عارفين مين باعكوا ومين طول الوقت بيشتريكوا".

وينتهي عقد أحمد السيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي حيث يحق له التوقيع لأي نادي مطلع يناير القادم.

وكان والد أحمد السيد زيزو قد أكد في تصريحات إعلامية بأن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يعقد معه جلسة نهائية لحسم ملف تمديد عقد نجله مع الفريق الأبيض.

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