بسداسية.. الأهلي يسحق شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


انتهت الان أحداث  مباراة النادي الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال افريقيا.


واستطاع الاهلي التفوق بسداسية مقابل هدف وحيد في مباراة قوية

وسجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري أيمن محيوس الهدف الأول في شباك الشناوي مع الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وعادل وسام أبو علي النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

ومن جديد في الشوط الثاني وتحديدا  52  سجل وسام أبو علي الهدف عمر اللقاء ليضع فريقه في المقدمة بعد ريمونتادا مثيرة.

وعزز حسين الشحات النتيجة بهدف ثالث في شباك  الفريق الجزائري مع حلول الدقيقة 57.

وكان وسام أبو علي قد سجل الهدف الرابع  في الدقيقة 86ليكون صاحب الهاتريك في المباراة.


وضاعف بيرسي تاو النتيجة بهدف خامس في الدقيقة 86 من  عمر المباراة لتكون النتيجة خماسية نظيفة.
واختتم إمام عاشور النتيجة في الوقت بدلا من الضائع لتكون سداسية نظيفة


تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: خالد عبدالفتاح رامي ربيعة أشرف داري يحيى عطية الله.
خط الوسط: عمرو السولية أكرم توفيق  مروان عطية رضا سليم حسين الشحات 
خط الهجوم: وسام أبوعلي.
 

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