9 لاعبين سجلوا "هاتريك" للأهلي في بطولات إفريقيا.. وسام أبو علي ثاني الأجانب

واصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين وسجل "هاتريك" في مرمى شباب بلوزداد الجزائري خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 – 2025.

وجاءت ثلاثية وسام أبو علي في شباك شباب بلوزداد بالدقائق الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، 54، 84 ليقود المارد الأحمر لفوز كاسح بنتيجة 6 – 1.

ويعد هذا الـ "هاتريك" الثاني للفلسطيني وسام أبو علي بقميص النادي الأهلي وذلك بعدما سبق وسجل ثلاثية في شباك المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وتحمل ثلاثية وسام أبو علي أمام شباب بلوزداد الـ "هاتريك" رقم 11 في تاريخ الأهلي ببطولات إفريقيا للأندية، حيث سبق وسجل المارد الأحمر 10 "هاتريك" في مبارياته القارية.

ويعد وسام أبو علي ثاني لاعب أجنبي يسجل "هاتريك" لفريق الأهلي في بطولات إفريقيا وذلك بعد المغربي وليد أزارو الذي سجل ثلاثية في مرمى النجم الساحلي بدوري الأبطال عام 2017.

محمود الخطيب

سجل محمود الخطيب 3 "هاتريك" بقميص الأهلي في بطولات إفريقيا في إنجاز لم يكرره أي لاعب آخر، جاءت في شباك ديناموز هراري بطل زيمبابوي وليوبار الكونغولي في بطولة إفريقيا أبطال الدوري عامي 1983، 1987 على الترتيب، كما سجل ثلاثية في مرمى دراجونز البنيني في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985.

زكريا ناصف

يعد زكريا ناصف من اللاعبين الذين سجلوا "هاتريك" بقميص الأهلي وذلك في مرمى كانون ياوندي الكاميروني في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983.

حسام حسن

سجل حسام حسن مهاجم الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر الحالي ثلاثية في مرمى فريق ماجي التنزاني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1999 لينضم لقائمة مسجلي الهاتريك في تاريخ المارد الأحمر الأفريقي.

خالد بيبو

من أبرز الثلاثيات في مشوار الأهلي الأفريقي "هاتريك" خالد بيبو في مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2001 بالقاهرة والذي قاد الفريق للتتويج باللقب القاري.

محمد أبوتريكة

سجل محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي هاتريك في مرمى فريق الملعب المالي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2012.

وليد أزارو

المهاجم المغربي وليد أزارو سجل هاتريك بقميص الأهلي في مرمى النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا 2017 وهو أول لاعب أجنبي يسجل ثلاثية للمارد الأحمر على المستوى الأفريقي.

حسين الشحات

وقع حسين الشحات على ثلاثية للنادي الأهلي في شباك فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا 2020.

محمود كهربا

الهاتريك العاشر للأهلي في بطولات إفريقيا سجله محمود كهربا في شباك فريق القطن الكاميروني في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2023.

وسام أبو علي

سجل وسام أبو علي الهاتريك رقم 11 للأهلي في بطولات إفريقيا في مرمى فريق شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

