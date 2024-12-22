9 لاعبين سجلوا "هاتريك" للأهلي في بطولات إفريقيا.. وسام أبو علي ثاني الأجانب

الفجر الرياضي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

واصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين وسجل "هاتريك" في مرمى شباب بلوزداد الجزائري خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 – 2025.

وجاءت ثلاثية وسام أبو علي في شباك شباب بلوزداد بالدقائق الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، 54، 84 ليقود المارد الأحمر لفوز كاسح بنتيجة 6 – 1.

ويعد هذا الـ "هاتريك" الثاني للفلسطيني وسام أبو علي بقميص النادي الأهلي وذلك بعدما سبق وسجل ثلاثية في شباك المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وتحمل ثلاثية وسام أبو علي أمام شباب بلوزداد الـ "هاتريك" رقم 11 في تاريخ الأهلي ببطولات إفريقيا للأندية، حيث سبق وسجل المارد الأحمر 10 "هاتريك" في مبارياته القارية.

ويعد وسام أبو علي ثاني لاعب أجنبي يسجل "هاتريك" لفريق الأهلي في بطولات إفريقيا وذلك بعد المغربي وليد أزارو الذي سجل ثلاثية في مرمى النجم الساحلي بدوري الأبطال عام 2017.

محمود الخطيب

سجل محمود الخطيب 3 "هاتريك" بقميص الأهلي في بطولات إفريقيا في إنجاز لم يكرره أي لاعب آخر، جاءت في شباك ديناموز هراري بطل زيمبابوي وليوبار الكونغولي في بطولة إفريقيا أبطال الدوري عامي 1983، 1987 على الترتيب، كما سجل ثلاثية في مرمى دراجونز البنيني في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985.

زكريا ناصف

يعد زكريا ناصف من اللاعبين الذين سجلوا "هاتريك" بقميص الأهلي وذلك في مرمى كانون ياوندي الكاميروني في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983.

txt

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد في ليلة تألق فيها الفدائي وسام أبو علي

txt

عاجل.. وسام أبو علي يحرز هدف الأهلي الثاني أمام شباب بلوزداد

حسام حسن

سجل حسام حسن مهاجم الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر الحالي ثلاثية في مرمى فريق ماجي التنزاني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1999 لينضم لقائمة مسجلي الهاتريك في تاريخ المارد الأحمر الأفريقي.

خالد بيبو

من أبرز الثلاثيات في مشوار الأهلي الأفريقي "هاتريك" خالد بيبو في مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2001 بالقاهرة والذي قاد الفريق للتتويج باللقب القاري.

محمد أبوتريكة

سجل محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي هاتريك في مرمى فريق الملعب المالي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2012.

وليد أزارو

المهاجم المغربي وليد أزارو سجل هاتريك بقميص الأهلي في مرمى النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا 2017 وهو أول لاعب أجنبي يسجل ثلاثية للمارد الأحمر على المستوى الأفريقي.

حسين الشحات

وقع حسين الشحات على ثلاثية للنادي الأهلي في شباك فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا 2020.

محمود كهربا

الهاتريك العاشر للأهلي في بطولات إفريقيا سجله محمود كهربا  في شباك فريق القطن الكاميروني في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2023.

وسام أبو علي

سجل وسام أبو علي الهاتريك رقم 11 للأهلي في بطولات إفريقيا في مرمى فريق شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

أبطال أفريقيا 2024 الدوري المصري الأهلي الأجانب الفلسطيني وسام أبو على النادى الاهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2024 بطولة دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد الجزائري شباب بلوزداد وسام ابو علي وسام ابو على مهاجم الاهلى

مواد متعلقة

حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث في شباك بلوزداد

بالفيديو.. شباب بلوزداد يسجل الهدف الأول في الأهلي بعد خطأ كارثي من الشناوي

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل- الأهلي يلقن شباب بلوزداد درسا قاسيا بسداسية ويحافظ على زعامته الإفريقية

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26