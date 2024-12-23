ارتفاع عدد مصابي حريق بمصنع فوم في العاشر من رمضان لـ16 حالة

قالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية،إن أعداد المصابين ارتفع إلـى 16 حالة،وتم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر، وحالة للمستشفى الجامعي، وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي، وكذلك تقديم الإسعافات الأولية لعدد 12 حالة بموقع الحريق،مشيرة إلى أنه تم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء خزانات مياه، فضلا عن 8 سيارات إسعاف دون وقوع أي حالات وفاة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن محافظ الشرقية يتابع تطورات الموقف أولًا بأول،بعد أن تلقي بلاغًا من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان،يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

ومن جانبه، تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، اليوم، الحالة الصحية لمصابي حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وكذلك سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، والتي تنوعت إصابتهم ما بين جرح قطعي بالذراع، وحرق من الدرجة الثالثة، واشتباه بأزمة قلبية، وحالات إختناق،متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.