"دي كله ضرب".. أحمد حلمي يعلق على ظهوره مع جيسون ستاثام

الفجر الفني
بوابة الفجر

نشر الفنان أحمد حلمي، صور جمعته بالمستشار تركي اَل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والنجم العالمي جيسون ستاثام، أثناء تواجدهم في الرياض لمتابعة أحد نزالات الملاكمة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشر أحمد حلمي، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق قائلاَ: "أول مرة أحضر ماتش بوكس لأكبر ملاكمين طحنوا في بعض.. وقابلت ملك الأكشن Jason Statham اتبسطت جدًا شكرًا معالي المستشار تركي ال الشيخ على هذه الدعوة الكريمة اللي كلها أكشن دي كله ضرب ضرب".

 

آخر أعمال أحمد حلمي

 

يذكر أن اَخر أعمال الفنان أحمد حلمي مسرحية «ميمو» وشارك في بطولتها هنا الزاهد، ونور إيهاب، وهنا شيحة، وحمدي الميرغني، وأحمد رزق، ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.

 

أحداث مسرحية «ميمو»

 

تدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع، الذي يقرر أن يسلك طريق «السوشيال ميديا» لسهولة الوسيلة حتى يثبت ذاته وينجح، ولكن تنقلب الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخططاته.

أحداث مسرحية ميمو اخر اعمال احمد حلمى احمد رزق أحمد حلمى أعمال أحمد حلمي الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ الفنان أحمد حلمي تأليف ضياء محمد تركي آل الشيخ هشام عطوة هنا شيحه هنا الزاهد جيسون ستاثام حمدي الميرغني رئيس الهيئة العامة للترفيه

مواد متعلقة

أحمد حلمي ينعى وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل- الأهلي يلقن شباب بلوزداد درسا قاسيا بسداسية ويحافظ على زعامته الإفريقية

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

عاجل - ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. سبيكة 10 جرام BTC تتجاوز 48 ألف جنيه

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26