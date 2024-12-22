"دي كله ضرب".. أحمد حلمي يعلق على ظهوره مع جيسون ستاثام

نشر الفنان أحمد حلمي، صور جمعته بالمستشار تركي اَل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والنجم العالمي جيسون ستاثام، أثناء تواجدهم في الرياض لمتابعة أحد نزالات الملاكمة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر أحمد حلمي، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق قائلاَ: "أول مرة أحضر ماتش بوكس لأكبر ملاكمين طحنوا في بعض.. وقابلت ملك الأكشن Jason Statham اتبسطت جدًا شكرًا معالي المستشار تركي ال الشيخ على هذه الدعوة الكريمة اللي كلها أكشن دي كله ضرب ضرب".

آخر أعمال أحمد حلمي

يذكر أن اَخر أعمال الفنان أحمد حلمي مسرحية «ميمو» وشارك في بطولتها هنا الزاهد، ونور إيهاب، وهنا شيحة، وحمدي الميرغني، وأحمد رزق، ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.

أحداث مسرحية «ميمو»

تدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع، الذي يقرر أن يسلك طريق «السوشيال ميديا» لسهولة الوسيلة حتى يثبت ذاته وينجح، ولكن تنقلب الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخططاته.