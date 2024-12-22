وائل جسار يحيى حفل رأس السنة فى القاهرة

وائل جسار يحيى حفل رأس السنة فى القاهرة

الفجر الفني
وائل جسار
وائل جسار

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر 2024 في أحد الفنادق الكبرى، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة التي يحييها كبار نجوم الغناء والطرب في الوطن العربي.

وائل جسار 

 

وشارك وائل جمهوره البوستر الدعائي للحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "مستنيكم بحفل ليلة رأس السنة".

منشور الفنان وائل جسار 

يُنتظر أن يقدم وائل مجموعة من أجمل أغانيه الرومانسية والطربية التي يعشقها جمهوره، والتي تتنوع ما بين القديم والحديث، ليضفي أجواءً من البهجة والدفء على الاحتفالات بالعام الجديد، حفلات رأس السنة تُعد فرصة خاصة للقاء النجوم مع جمهورهم في أجواء مليئة بالفرح والتفاؤل.

 

ويأتي حفل وائل جسار ليلة رأس السنة بالتعاون مع المنتج محمود حنفي وابنته ياسمين، حيث سبق أن جمعهما العديد من الحفلات الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور.

على صعيد الأعمال الفنية، تُعد أغنية "كل وعد" أحدث إصدارات وائل جسار، حيث طرحت منذ 10 أشهر وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوزت مشاهداتها 121 مليون عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وتمكنت من تصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعًا لفترة طويلة.

 

حفل رأس السنة يأتي كواحد من أبرز المحطات الفنية لوائل جسار هذا العام، وسط تطلع كبير من الجمهور للاستمتاع بأغانيه الرومانسية المميزة.

الفنان وائل جسار 
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