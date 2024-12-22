تأجيل اختبارات منتصف الفصل الثاني للأسبوع القادم

السعودية
بوابة الفجر

فيما كان يفترض أن تنطلق، غدًا الأحد، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أجلت عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة موعد الاختبارات حتى مطلع الأسبوع القادم؛ وذلك لمنع غياب الطلاب والطالبات مع قرب بدء الإجازة المدرسية المطولة الثانية، التي ستبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق الـ2 من شهر رجب القادم.

وشددت إدارات التعليم على المدارس بضرورة تنفيذ الاختبارات الأسبوع القادم، خلال الحصص اليومية المعتادة، مع التأكيد على رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني أولًا بأول، وحصر أسماء الطلاب والطالبات المتغيبين عن أداء الاختبارات بعذر مقبول.

وكانت “عكاظ” قد نشرت في عددها الصادر الإثنين 16 ديسمبر 2024م، تحت عنوان «اختبارات منتصف الفصل الثاني الأحد القادم»، بحيث تبدأ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1446 في مدارس التعليم العام بالمراحل الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، ولطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بمناطق ومحافظات المملكة.

وأكدت وزارة التعليم، على المدارس كافة بضرورة إجراء الاختبارات خلال جدول الحصص اليومية المعتادة، وألا يؤثر إجراؤها على سير الحصص الدراسية، على أن ترصد الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني أولًا بأول.

الأسبوع القادم الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي الفصل الدراسي الثاني موعد الاختبارات
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