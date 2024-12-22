تياجو موتا يُعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

كشف الإيطالي تياجو موتا مدرب يوفنتوس، عن التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة مونزا، في إطار منافسات الكالتشيو، لموسم 2024-2025.

يوفنتوس يحل ضيفا على مونزا في الكالتشيو

ويستضيف مونزا نظيره اليوفي على أرضية ملعب يو باور، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، تحت صافرة الحكم دافيد ماسا.

ويحتل اليوفي المركز السادس في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 28 نقطة، بينما يتذيل مونزا الجدول برصيد 10 نقاط.

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وجاء تشكيل يوفنتوس، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جريجوريو.

▪︎خط الدفاع: مكيني - جاتي - كالولو - سافونا.

▪︎خط الوسط: تورأم - لوكاتيلي - كووبمبينزر.

▪︎خط الهجوم: يلدز - كونسيساو - فلاهوفيتش.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس ومونزا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو، لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD sports premium 1.

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