عاجل.. كولر يعلق على اكتساح شباب بلوزداد وموقف لاعبي الأهلي من سباب الجمهور

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على فوز فريقه الكبير أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6-1 في دوري أبطال إفريقيا.

كولر يعلق على اكتساح شباب بلوزداد

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"كانت مباراة صعبة اليوم أمام شباب بلوزداد، الجمهور لم يكن مساند في بداية المباراة للفريق وهذا سبب من أسباب صعوبة اللقاء".

وأضاف:"عدم مساندة الجماهير يمثل أمر محزن لنا وذلك كان له تأثير معنوي على اللاعبين".

وتابع:"شباب بلوزداد تقدم علينا بهدف ولم نقدم شوط أول مميز".

وأشار:"ما حدث بين شوطي اللقاء مع اللاعبين كان له أثر إيجابي وسجلنا 5 أهداف في الشوط الثاني بخلاف هدف في الشوط الأول".

وأوضح:"لا يمكن أن أعلن تقييمي لسبب الهدف الذي سكن مرمانا".

وأردف:"نعتبر خالد عبد الفتاح لاعب مهم لنا ويلعب في أكثر من مركز والخطأ وارد ولا يوجد لاعب يخوض مباراة كاملة دون أي خطأ".

وواصل:"معاقبة أي لاعب بعد خطأ فيما بعد لن أجد لاعب لخوض المباريات، ولا يوجد عقوبات في مثل هذه الأمور ودايما نتحدث مع اللاعبين حول تلك الأخطاء".

وعن عدم ذهاب اللاعبين للجماهير بعد نهاية المباراة قال كولر:"جماهير الأهلي عظيمة ونتفهم غضب الجماهير بعد أي تعثر، ولكن كنا نتوقع مساندة أكبر من الجماهير في مباراة اليوم".

وأشار:"لا يوجد لاعب يتعمد الخطأ وعلينا ان نتفهم ان اللاعبين بشر وهذا شئ طبيعي ولا يوجد فريق في العالم يفوز دائمًا".

وأشار:"حققت نتائج رائعة مع الأهلي على مدار موسمين والجماهير دائما تطالبنا بالفوز".

وأوضح:"لا بد أن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين".

وزاد:"ولكن الأمر يمر بصعوبة على اللاعبين حينما تقوم الجماهير بتوجيه السباب له قبل المباراة".

وأكمل:"اللاعب بعد سباب الجماهير له حرية تقبل اعتذار الجمهور من عدمه وما حدث، وأتمنى أن يكون دفعة للفريق".