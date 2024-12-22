نتنياهو: إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين في اليمن، متهما إياها بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي.

وأضاف في بيان مصور، بعد يوم من سقوط صاروخ أطلق من اليمن على منطقة تل أبيب: "مثلما تحركنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فسوف نتحرك بقوة أيضا ضد الحوثيين، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونفذت طائرات إسرائيلية يوم الخميس سلسلة غارات على البنية التحتية للطاقة والموانئ في اليمن، في خطوة قال المسؤولون إنها رد على مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب غزة قبل 14 شهرا.

وقال الجيش الأمريكي يوم السبت إنه نفذ غارات جوية دقيقة على مستودع لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة تابعين للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستتحرك مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "لذلك، سنتحرك بقوة وعزيمة وحنكة. أقول لكم أنه حتى لو استغرق الأمر وقتا، فإن النتيجة ستكون هي نفسها".

ويشن الحوثيون هجمات على سفن الشحن في المياه القريبة من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، دعما للفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل على حركة "حماس".

وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، بإسقاط مقاتلة أمريكية من طراز "إف 18" فوق البحر الأحمر "بنيران صديقة"، ونجاة طياريها.

وذكرت وسائل إعلام يمنية ليل السبت الأحد، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا عدوانا على جبل الجدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية وجهت ضربة إلى مواقع لحركة "أنصار الله" على أراضي اليمن، مساء السبت.

هذا وأفاد مراسلنا في اليمن مساء السبت، بدوي انفجار قوي في صنعاء إثر غارة أمريكية بريطانية عنيفة استهدفت منطقة عطان