انهيار مفاوضات برشلونة مع نجمه للتجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عادت مفاوضات إدارة نادي برشلونة مع نجم الفريق الكروي الأول، حول تجديد العلاقة التعاقدية إلى نقطة الصفر.

إدارة برشلونة تريد مغادرة دي يونج

أفاد الصحفي ميجيل ريكو، بإن مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة بات محل شك حيث انتهت مفاوضات التجديد معه دون نتيجة إيجابية.

وأشار ريكو إلى إن هناك علامة استفهام حول دي يونج ليس فقط بسبب راتبه الكبير بل لأسباب كروية.

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وذكر المصدر ذاته إنه إذا أراد دي يونج البقاء، ستبدأ المفاوضات من الصفر، وعليه أن يعود ليكون ذلك اللاعب المؤثر في أياكس الذي دفع برشلونة من أجله مبلغ كبير.

وتوقع رحيل دي يونج عن برشلونة مقابل عرض متواضع يتيح له المغادرة عاجلًا وليس آجلًا.

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